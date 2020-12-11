Ещё две компании стали резидентами АЗРФ от Мурманской области

Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получила компания «Антей Север» с проектом по строительству пяти новых краболовных судов и освоению водных биологических ресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Инвестиционный проект предусматривает ловлю камчатского краба и краба-стригуна (опилио) и заготовку высококачественной продукции. Продажа обоих видов морского деликатеса планируется в живом и мороженом виде.

«Реализация проекта компании «Антей Север» позволит создать 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 10,7 миллиарда рублей», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Еще одна компания, на этой неделе подписавшая соглашение на получение статуса АЗРФ – ООО «КМ-Север» с проектом по созданию объекта придорожного сервиса с круглосуточным режимом работы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, авторы идеи заверяют, что меню «Сoffe Machine» удовлетворит запросы любителей кофейных напитков и быстрой, но при этом здоровой пищи, так как будет включать в себя более 90 наименований. Объем инвестиций – порядка 6 миллионов рублей, будет создано 7 рабочих мест.

«У нас за три дня подписали соглашения две компании и это как раз наглядный пример того, что преференции Арктической зоны доступны как крупному, так и малому бизнесу. Я напомню, что минимальный объем вложений для получения статуса резидента составляет всего 1 миллион рублей, в который могут входить и грантовые средства, то есть имея с хорошим продуманным бизнес-планом с помощью весомой поддержки государства можно построить свое дело буквально с нуля», – прокомментировала Ольга Кузнецова.

Подробнее об условиях и преференциях на сайте: https://arctic-russia.ru/.