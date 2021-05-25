Ещё две региональные дороги на территории Мурманской области станут федеральными

В Москве состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Андреем Чибисом. В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко и вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

Первым вопросом повестки встречи стали итоги 2020 года и планы дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нынешнем дорожно-строительном сезоне.

В 2021 году в рамках нацпроекта запланировано привести в нормативное состояние участки пяти региональных дорог, 3 мостов, 7 объектов в городе Кола и 26 – в Мурманске. Дорожный сезон в субъекте уже стартовал. Кроме того, в Мурманской области с опережением ведется подготовка к работам 2022 года. Уже заключены контракты на ремонт 11 дорог региональной сети, состоялся электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коле.

Главной темой прошедшей рабочей встречи стали планы формирования опорной сети на территории субъекта, а также приема двух региональных дорог в федеральную собственность.

Так, дороги от федеральной трассы Р-21 «Кола» к границе с Финляндией МАПП «Лотта» (протяженность 228 км ) и МАПП «Салла» (протяжённость 166 км ) станут федеральными в 2021 году.

«На встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым договорились о капитальном ремонте дороги на Североморск, активизации дорожного ремонта в целом по Мурманской области, обсудили перспективу по освещению дороги в аэропорт и, конечно, продолжение реконструкции автоподъезда к селу Териберка. Нашли принципиальную поддержку», – сказал губернатор по итогам рабочей встречи.

Предполагается, что автоподъезд к Териберке войдет в опорную сеть дорог Российской Федерации в границах региона. Удаленный населенный пункт уникален своей природой, географическим положением и особенно привлекателен для туристов. Именно поэтому дорога к селу активно используется как летом, так и зимой. В 2020 году на отрезке км 0 – км 10 устроено земляное полотно, на отдельных участках уровень насыпи поднят на 6–8 метров. Это сделано для того, чтобы минимизировать риски перекрытия дороги во время снегопадов. Также здесь обустроено щебеночное основание и уложен нижний слой асфальта. В этом году на участке магистрали проведут устройство верхнего слоя асфальта, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесут разметку. В ближайшее время состоится научно-технический совет, где будет принято решение о характере работ на отрезке с 10-го по 35-й км указанной региональной дороги.

Отдельное внимание на встрече было уделено объектам дорожного сервиса, расположенным у федеральных трасс в границах Мурманской области, а также устройству стационарного искусственного освещения на подъезде к аэропорту областной столицы в 2022 году.