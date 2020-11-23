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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.20 17:30

Ещё двум компаниям из Мурманской области одобрены заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ

Сегодня на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики были рассмотрены и одобрены две заявки от компаний из Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны России. Это ООО «Антей Север» и ООО «Энергоконсультант».

Инвестиционный проект компании «Антей Север» предполагает строительство пяти новых краболовных судов и освоение водных биологических ресурсов – краба в Северном рыбохозяйственном бассейне.

«Число резидентов Арктической зоны от Мурманской области растёт. Восьмым по счёту станет инвестиционный проект «Антей Север». Согласно бизнес-плану, будет создано 140 новых рабочих мест. Объём инвестиций порядка 10,7 миллиарда рублей», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Вторая компания, которой сегодня была одобрена заявка на получение статуса резидента, – ООО «Энергоконсультант». Идея инвестиционного проекта заключается в создании рекреационного пространства, сформированного с учётом доминирования спортивного и активного видов отдыха, создание клуба, объединяющего владельцев яхт и катеров в Мурманске, популяризация парусного и водомоторного видов спорта.

«Этот проект можно назвать интересным с точки зрения развития досуга на Кольском полуострове, также комплекс даст возможность функционировать яхтенному порту круглый год, будет способствовать развитию различных видов бизнеса, – отметила Ольга Кузнецова. – Объём инвестиций по проекту составляет порядка 10 миллионов рублей».

Соглашение об осуществлении деятельности будет направлено инвестору в течение 10 дней, после его подписания компания официально получит статус резидента АЗРФ, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

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