Ещё двум компаниям из Мурманской области одобрены заявки на получение статуса резидента АЗ РФ

На заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики были рассмотрены и одобрены заявки компаний ООО «Круиз» и ООО «СК «Кристалл» из Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны России.

Компания «Круиз» планирует создать водноспортивную базу в Мурманске для обеспечения безопасной стоянки, хранения и обслуживания маломерных судов. Новая база будет способствовать развитию водного туризма и водно-моторного спорта. Также новый объект позволит принимать практические экзамены у судоводителей ГИМС. Объём инвестиций по проекту составит порядка 2 миллионов рублей, будет создано 6 новых рабочих мест.

«СК «Кристалл» станет резидентом АЗ РФ с проектом по производству вибропрессованных бетонных изделий. Объём инвестиций порядка 16 миллионов рублей.

«Компания займётся производством бортового камня и тротуарной плитки. В Мурманской области остро ощущается нехватка производителей именно этого вида продукции. Действующие компании не справляются с возросшим спросом, а ближайшие поставщики находятся в Санкт-Петербурге, – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – Реализация проекта не только решит эту проблему, но и даст региону 12 новых рабочих мест».