Ещё можно успеть оформить получение субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции

У субъектов малого и среднего предпринимательства осталась неделя для направления заявления на получение субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

Заявление на получение из федерального бюджета субсидий на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции необходимо направить в налоговые органы до 15 августа (включительно).

Данная субсидия предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

Правила предоставления субсидии утверждены постановлением правительства РФ от 02.07.2020 № 976.

По данным УФНС России по Мурманской области в налоговые инспекции Мурманской области уже поступило более 1,2 тысячи заявлений на получение указанной субсидии.

Подробная информация об условиях и порядке получения субсидии размещена в тематическом разделе на сайте налоговой службы.