Ещё можно успеть! Остаётся день для выбора объектов благоустройства в 2023 году

Сегодня в 23.59 по московскому времени завершится голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом на оперативном совещании северянам напомнил губернатор Андрей Чибис.

«Что будет благоустраиваться в наших муниципалитетах и в каком виде, определяют сами жители. Более 52 тысяч северян уже приняли участие в голосовании. Всех небезразличных я благодарю за эту активность. Кто ещё не отдал свой голос за то или иное общественное пространство в своём городе, призываю это сделать сегодня», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проголосовать могут жители старше 14 лет из муниципальных образований, заявленных в проекте. Оставить свой голос можно на странице 51.gorodsreda.ru федеральной платформы, а также на портале «Госуслуги». Итоги голосования Минстрой России подведет в июне.