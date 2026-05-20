Ещё на трёх улицах Мурманска стартовали дорожные работы в рамках народной программы «На Севере — жить!»

В областном центре подрядные организации приступили к работам ещё на трёх объектах дорожной инфраструктуры в рамках народной программы «На Севере — жить!».

На улице Академика Книповича ремонтируется участок от проспекта Ленина до улицы Шмидта, рядом начали достаточно сложный рельефный участок спуска от улицы Шмидта до улицы Траловой и на участке проспекта Кольский (от дома №45 до съезда к дому 51 корпус 8) также приступили к работам.

На всех трёх объектах ведутся работы по демонтажу старого бордюрного камня. Выполняется аккуратное извлечение существующих бортовых камней, непригодных к дальнейшей эксплуатации. Мусор, образующийся в ходе демонтажных работ, подрядчик старается вывозить сразу же, чтобы не создавать неудобств для жителей и участников движения.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на всех участках возможны сужения проезжей части и движение спецтехники. Рекомендуется заранее выбирать пути объезда, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные дорожные знаки и ограждения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567958/#&gid=1&pid=1