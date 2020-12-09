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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 10:30

Ещё не вечер – курсы доллара и евро снижаются в начале дня

Цены на нефть в среду утром умеренно снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,14 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,51 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,42 миллиона баррелей.

Старший аналитик «Fujitomi Co.» Кадзухико Сайто отмечает, что рост, который наблюдался на рынке ранее, выглядит «преувеличенным», в то же время аналитик отмечает, что ожидания окончания пандемии нового коронавируса в будущем году могут в дальнейшем способствовать росту котировок сырья. «Оптимистичный тон, вероятно, сохранится на фоне надежд на то, что пандемию можно будет взять под контроль с помощью вакцин в следующем году», — приводит агентство «Рейтер» слова аналитика.

Накануне американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, совместно разработанной компаниями «Pfizer» и «BioNTech». Кроме того, 8 декабря Великобритания начала вакцинацию населения. Ранее в декабре для массового применения в стране также была одобрена вакцина «Pfizer».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,2967 рубля. По отношению к последней сделке 8 декабря доллар подешевел на 20,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 36,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 2,43 копейки и составил 88,9632 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 24,12 копейки.

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