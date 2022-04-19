Ещё несколько предприятий Мурманской области присоединились к всероссийскому флешмобу #МыРаботаем

В России продолжается масштабная акция #МыРаботаем в поддержку отечественных производств. Главная идея онлайн-акции – рассказать жителям региона и всей страны, что в условиях введенных против России санкций наши предприятия не останавливают производство.

От Мурманской области участниками акции уже стали более 15 предприятий. Среди них – «Цветы Заполярья». Это единственное предприятие за Полярным кругом, в промышленном масштабе занимающееся выращиванием и реализацией цветочной и декоративно-лиственной продукции, адаптированных именно к северной климатической зоне.

Также флешмоб поддержали работники уникального эко-отеля на берегу озера Канентъявр «Аврора Вилладж». Его гости могут с комфортом наблюдать за северным сиянием через прозрачные стекла купольных иглу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним предприятием стало роботизированое кафе «Monty Cafe». Предпринимателю удалось открыть бизнес благодаря гранту правительства Мурманской области. К слову, робот-бариста, который трудится в кафе, произведён в России.

Видеоролик о работе предприятий опубликован в группе «Объясняем.Мурманская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/wall-210948649_140