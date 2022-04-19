Сборная Северного флота по хоккею подтвердила титул чемпиона Мурманской области в завершившемся сезонеНа Северном флоте в День Победы пройдут военные парады
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 10:15

Ещё несколько предприятий Мурманской области присоединились к всероссийскому флешмобу #МыРаботаем

В России продолжается масштабная акция #МыРаботаем в поддержку отечественных производств. Главная идея онлайн-акции – рассказать жителям региона и всей страны, что в условиях введенных против России санкций наши предприятия не останавливают производство.

От Мурманской области участниками акции уже стали более 15 предприятий. Среди них – «Цветы Заполярья». Это единственное предприятие за Полярным кругом, в промышленном масштабе занимающееся выращиванием и реализацией цветочной и декоративно-лиственной продукции, адаптированных именно к северной климатической зоне.

Также флешмоб поддержали работники уникального эко-отеля на берегу озера Канентъявр «Аврора Вилладж». Его гости могут с комфортом наблюдать за северным сиянием через прозрачные стекла купольных иглу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним предприятием стало роботизированое кафе «Monty Cafe». Предпринимателю удалось открыть бизнес благодаря гранту правительства Мурманской области. К слову, робот-бариста, который трудится в кафе, произведён в России.

Видеоролик о работе предприятий опубликован в группе «Объясняем.Мурманская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/wall-210948649_140

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 11 по 17 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:00«Свои-2». Художественный сериал, 57 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце февраля по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 2,7%-PRO Валюту (16+)Нефть сегодня дорожает из-за политической нестабильности в Ливии-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Беженцам и вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик в Мурманской области предоставят бесплатную юридическую помощь
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика