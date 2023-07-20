Ещё один двор в Кандалакше кардинально преобразился

Капитальный ремонт выполнен на территории у дома №13 по улице Данилова. Строители обновили асфальтобетонное полотно, заменили бордюрный камень, обустроили небольшую парковочную зону, заменили обветшавшее ограждение палисадников.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом на основании пожеланий жителей региона.

Всего в этом году в регионе планируется капитально отремонтировать территории, прилегающие к 122 МКД.

Фото: https://gov-murman.ru