Ещё один двор в Мурманске начал преображаться

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили, как продвигаются работы по капитальному ремонту территории во дворе домов №№ 54-56 по улице Героев Рыбачьего.

– Подрядчик работает с опережением графика, но это главное, важно чтобы все было сделано качественно. Поэтому мероприятия по контролю за благоустройством дворов будут проводиться систематически, – отметил Евгений Никора. – В Мурманске в этом году будет обновлено 11 придомовых территорий во всех округах города.

Благоустройство дворов выполняется в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая стартовала в Мурманске ещё в 2017 году.

– Это приоритетный проект, в рамках которого за летний сезон мы должны успеть выполнить серьезную работу, связанную с асфальтированием и устройством инженерных коммуникаций, – прокомментировал Андрей Сысоев. – В этом дворе по проекту предусмотрено устройство современной спортивной площадки и трех автопарковок, а также модернизация системы наружного освещения.

Подрядчик уже выполнил демонтаж асфальтобетона и перешел к устройству щебеночного основания и установке бортового камня. Работы планируется завершить в конце лета.