Ещё один интеллект-центр - для мурманчан

В интеллект-центре филиала №9 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» ведутся работы по модернизации.

Напомним, здесь обслуживается 3200 пользователей, преимущественно молодёжь. Уже к осени филиал станет шестой модельной библиотекой в городе Мурманске, и третьей модельной, обновленной за счёт средств муниципального бюджета.

Ранее были преобразованы модельные библиотеки: в 2019 году — интеллект-центр № 12 в жилом районе Росляково (ул. Молодёжная, 13); в 2017 году — центральная детская библиотека (ул. Беринга, 28).

Городские проекты по модернизации библиотек получили очень хорошую оценку даже на федеральном уровне. Интеллект-центры - новый формат работы позволяет посетителям не только воспользоваться необходимой литературой, но и с интересом провести досуг. Например, в этом центре предусмотрены студии звукозаписи и фотографии, конференц-зал для проведения семинаров и выставок и даже творческая мастерская по гончарному делу и швейный цех. Наряду с теоретическими знаниями здесь можно приобрести и некоторые практические навыки.

Кроме того, столица Заполярья не первый год активно принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Так, в Мурманске в 2019 году была создана первая в России модельная библиотека нового типа на улице Шабалина, 59 и открыта первая в России детская модельная библиотека на улице Баумана, 24. В 2020 году выполнено переоснащение филиала детской библиотеки на проспекте Ленина, 94.