Ещё один проект МСП получил статус резидента Арктической зоны РФ

В реестре резидентов Арктической зоне РФ зарегистрирована еще одна компания из Мурманской области. Это ООО «НОРДМАН» с проектом строительства склада непродовольственных товаров в Мурманске.

Согласно бизнес-плану, инвестиции в проект составят 2 миллиона рублей. Срок реализации: 2024 год.

«Это ещё один субъект малого и среднего бизнеса, который получил преференции. На сегодняшний день мы являемся лидерами по числу резидентов, этот статус в регионе получили 84 проекта. И мы хотим ещё раз напомнить, что государственная поддержка доступна для инвестиционных проектов стоимостью от 1 миллиона рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.