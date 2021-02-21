Ещё одна компания из Мурманской области получит статус резидента Арктической зоны

Решением комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрена заявка компании «АРКТИК ФЛОТ» из Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны РФ.

Инвестиционный проект компании связан с деятельностью морского грузового транспорта и предусматривает создание предприятия, которое будет оказывать услуги специальным дноуглубительным флотом и заниматься гидромеханизированным перемещением разработанного грунта.

«Развитие Арктики – наша приоритетная задача. Этот проект позволит удовлетворить растущую потребность в специализированных услугах для крупных стратегически важных для России инфраструктурных проектов топливно-энергетического и нефтегазового комплекса в Арктической зоне», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Объём инвестиций по проекту составляет порядка 420 млн рублей. Согласно бизнес-плану компании «АРКТИК ФЛОТ», будет создано 20 новых рабочих мест.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, статус резидента АЗ РФ компания получит в ближайшее время после заключения соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.