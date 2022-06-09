Ещё одна победа! Команда Северного флота обыграла сборную Сухопутных войск на Чемпионате ВС РФ в Санкт-Петербурге по хоккею с шайбой

Вчера в Санкт-Петербурге завершился второй игровой день Чемпионата Вооружённых сил РФ по хоккею 2022 года. Команда Северного флота встречалась на льду со сборной Сухопутных войск. Быстрые два гола, забитых в первом периоде, можно сказать, предрешили судьбу матча. Как итог - на табло 4:1 в пользу ХК Северного флота.

Вчера в Санкт-Петербурге завершился второй игровой день Чемпионата Вооружённых сил РФ по хоккею 2022 года. Команда Северного флота встречалась на льду со сборной Сухопутных войск.

Быстрые два гола, забитых в первом периоде, можно сказать, предрешили судьбу матча. Как итог - на табло 4:1 в пользу ХК Северного флота.

Команда Северного флота за два дня чемпионата провела три матча, выиграв два из них и один сведя к ничьей. Североморцы забили 11 и пропустили 7 шайб.

Завтра у Северного флота будут трудные соперники – сборная Военно-морского флота и действующий чемпион – команда Центрального военного округа.

Напомним, всего в чемпионате участвуют 7 команд: Военно-морского флота и Сухопутных войск, Восточного, Западного и Центрального военных округов, Воздушно-десантных войск и Северного флота.

Фото и видео: https://vk.com/ksf_svhl

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424728@egNews