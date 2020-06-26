Ещё одна североморская семья стала обладателем отремонтированной муниципальной двушки

Екатерина Костянникова получила квартиру на ул.Колышкина, 5, по договору социального найма. В помещении только завершился ремонт, который сделан за счёт муниципалитета. Проживать в квартире она будет со своим сыном.

- До ремонта квартиру не видела, но мне показывали фотографии — результат впечатляет, - говорит Екатерина. - Через пару дней, когда краска выветрится, начнём переезжать. Ребёнок очень рад, что у него будет своя комната.

В квартире сделан не только косметический ремонт, но и заменены газовая плита и вся сантехника. С недавних пор эти работы входят в обязательный перечень.

- Для меня это огромный плюс, - говорит северянка. - Замена сантехники — очень важная часть ремонта: дома построены давно и сети уже устарели.

Это уже пятая отремонтированная квартира, которая в этом году распределена по договору социального найма. Как отмечает Владимир Евменьков, работа в данном направлении будет продолжена. В ближайшем будущем в планах отремонтировать ещё три жилых помещения, которые также распределят по договорам соцнайма.