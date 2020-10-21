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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.20 13:45

Ещё одно место памяти о Великой Победе появилось в Мурманске

Воспитанники мурманского детского сада № 26 сохраняют память о Великой Победе при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

В начале октября в столице Кольского Заполярья появилось еще одно место памяти. Мемориал «Мы - помним! Мы – гордимся!» создан на территории детского сада № 26 города Мурманска. Это стало возможным благодаря Межрегиональному конкурсу социальных проектов «Комфортная среда обитания - 2020. Год памяти и славы», который организовали Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития». Конкурс проводился на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании, и проект дошкольного образовательного учреждения стал одним из победителей в Мурманске.

Во время торжественного открытия арт-объекта, которое приурочили к годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, воспитанники детского сада прочитали трогательные стихотворения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Примечательно, что подготовкой проекта занимались не только педагоги детсада, но и родители вместе с детьми. Сам мемориал представляет собой каску, уложенную на кирпичную стену. Рядом установлена красная звезда, на которую помещены фотографии героев Великой Отечественной войны.

«Когда мы решили участвовать в конкурсе «Комфортная среда обитания», у педагогов и родителей появился настоящий творческий азарт, - рассказывает заведующая МАДОУ г. Мурманска № 26 Ирина Заболотных. – Мы сами нарисовали эскиз арт-объекта, затем подключились родители, помогали завозить щебень, принесли цветы и сформировали клумбы. Из нас вышла отличная команда! И теперь сюда можно водить экскурсии из других детских садов, чтобы рассказывать деткам о Великой Победе, ведь это уникальный для Мурманска мемориал».

Главная цель проекта – сформировать знания у детей дошкольного возраста об историческом прошлом родины, о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Кроме того, это отличная возможность для малышей научиться благоустраивать и озеленять городскую среду своими руками, обучившись ландшафтному дизайну.

«Примечательно, что детский сад № 26 города Мурманска второй раз становится победителем в конкурсе, проводимом Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ». Хочу отметить, что с этим коллективом очень приятно работать, так как люди действительно искренне хотят сделать окружающее их пространство уютнее и красивее, вовлекая в это подрастающее поколение. А малыши, читающие на открытии мемориала стихи, и вовсе растрогали нас до глубины души», - делится впечатлениями начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

К слову, ранее в детском саду № 26 благодаря Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» был реализован проект «Экологическая тропа в детском саду». Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» проводится на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании с 2011 года. В числе его задач - поддержка гражданских инициатив, вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий, формирование комфортной среды проживания.

 

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