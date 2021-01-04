Ещё одну справку жители Мурманской области могут получить в электронном виде на портале госуслуг

Жителям Мурманской области стала доступна в электронном виде ещё одна социальная услуга. Теперь северяне, имеющие учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) gosuslugi.ru, могут получить в электронном виде справку о назначении государственной социальной помощи.

Перевод услуги в новый формат предоставления – результат сотрудничества Министерства труда и социального развития Мурманской области и Министерства цифрового развития Мурманской области.

Подать заявление о выдаче справки гражданин или его законный представитель могут через личный кабинет на портале госуслуг. Срок предоставления услуги – 10 дней. Услуга предоставляется бесплатно, сообщает региональное Министерство цифрового развития.