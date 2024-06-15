Ещё пять заполярных школьников заработали высший балл при сдаче ЕГЭ

Сразу трое юных мурманчан сдали экзамен по русскому языку на 100 баллов: старшеклассники из гимназии №6 Андрей Ахметов и Варвара Кузнецова, выпускница гимназии №7 Александра Притчина. Учащийся лицея № 1 Североморска Дмитрий Филькин также получил высший балл на этом экзамене.

Евгений Бочаров из Мурманского международного лицея заработал 100 баллов по профильной математике.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, ранее высший балл на ЕГЭ по литературе получили три мурманчанки, а также выпускница из Полярных Зорь. 100 баллов на ЕГЭ по химии получила мурманчанка.

Основной период ЕГЭ завершится 1 июля. 4 и 5 июля у выпускников 2024 года будет возможность пересдать один из предметов по своему выбору для улучшения результатов.

Фото: https://gov-murman.ru