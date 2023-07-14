Ещё три колледжа региона выиграли грант Минпросвещения РФ в рамках проекта «Профессионалитет»

Три региональных колледжа стали победителями конкурса грантов из федерального бюджета в рамках проекта «Профессионалитет». Минпросвещения РФ отобрало 70 из 282 заявок из всех регионов страны, в том числе три заявки учреждений Мурманской области.

На базе Мончегорского политехнического колледжа будет создан образовательно-производственный центр «Кольский горно-металлургический» при участии АО «Кольская ГМК» и ООО «Печенгастрой». В течение трёх лет здесь подготовят более 500 специалистов.

На базе Полярнозоринского энергетического колледжа создадут образовательно-производственный кластер «Полярнозоринский» при участии АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атомэнергоремонт». За три года планируется подготовить не менее 450 человек.

На базе Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева будет открыт образовательно-производственный кластер «Арктический рыбопромышленный» при участии ООО «Антей-Север». За три года планируют обучить 730 человек.

Более 85% выпускников программы «Профессионалитет» будут трудоустроены на предприятия, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru