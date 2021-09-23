Ещё три компании из Мурманской области получили статус резидента Арктической зоны РФ

В Мурманской области ещё три компании получили статус резидента Арктической зоны РФ. В реестре зарегистрированы ООО «НОРДЕРН», ООО «Огни Заполярья» и ООО «Арктический проект».

Компания «НОРДЕРН» – победитель грантового конкурса от компании «НорНикель» построит в Печенгском округе гостиничный комплекс. Объём инвестиций, согласно бизнес-плану, составляет более 25 миллионов рублей. Будет создано 15 новых рабочих мест.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, компания «Огни Заполярья» реализует проект по строительству складской недвижимости в Мурманске. Инвестор «Арктический проект» вложит 14 миллионов в строительство двух продовольственных магазинов в Кольском районе и откроет 8 новых рабочих мест.

«Преференции получают представители малого и среднего бизнеса. Теперь в Мурманской области зарегистрировано 77 резидентов Арктической зоны, которые в сумме инвестируют в регион порядка 91 миллиарда рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.