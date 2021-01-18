Ещё три компании из Мурманской области войдут в состав резидентов АЗРФ

Одобрено ещё три заявки от компаний из Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации – первые в наступившем году. Как сообщил в ходе оперативного совещания губернатор региона Андрей Чибис, это проекты по созданию в Мурманске терминала для складирования и хранения оборудования и грузов мощностью более 60 тысяч тонн в год, открытию сети мини-гостиниц в Кандалакшском районе и строительству в Никеле завода по производству абразивных материалов.

«Лидерство Мурманской области в Арктической зоне на предмет привлечения инвестиций, создания новых проектов уже было зафиксировано на федеральном уровне. Все муниципалитеты, предпринимателей, Корпорацию развития призываю ещё более активно двигаться, чтобы это лидерство сохранить и сделать всё необходимое, чтобы инвестиции, новые рабочие места, новые производства и бизнес-проекты появлялись на территории Мурманской области. Рост экономики нам необходим для того, чтобы иметь финансовые ресурсы для реализации проектов в социальной сфере», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, компании-резиденты АЗРФ получают пакет преференций для ведения бизнеса в Арктической зоне, таких как существенные льготы по основным налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, предоставление земельных участков без торгов, процедура свободной таможенной зоны и других. В 2020 году от Мурманской области резидентами Арктической зоны стали 14 хозяйствующих субъектов.