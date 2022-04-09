Ещё три предприятия Мурманской области присоединились к федеральному флешмобу #МыРаботаем

Продолжается масштабная акция #МыРаботаем. Сотни российских предприятий поддержали флешмоб, в их числе и производители Мурманской области. Сотрудники производственных площадок записывают видео, в котором рассказывают и показывают, как сегодня трудятся на благо страны.

К акции присоединились рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд» и мясоперерабатывающий завод «Окраина». Современные предприятия обеспечивают свежей натуральной продукцией не только северян, но и жителей других регионов страны.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, также участником флешмоба стал Североморский молочный завод. Предприятие работает с 1973 года и сегодня является лидером по производству цельномолочной продукции на Кольском полуострове. Завод выпускает более 30 наименований молочной продукции, обеспечивая около половины объемов, производимых в Мурманской области.

Напомним, участниками акции #МыРаботаем уже стали три производства из Кольского Заполярья — АО «Апатитыхлеб», комбинат школьного питания в Кировске и Полярная опытная станция — филиал Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова. Видео можно найти в соцсетях по хештегам #МыРаботаем.

Фото: https://gov-murman.ru