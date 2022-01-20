Ещё в одном доме в Мурманске установили новый теплообменник

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе еженедельного объезда и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова и руководитель региональной Госжилинспекции Алёна Кузнецова осмотрели несколько многоквартирных домов в Мурманске, где в этом году будет проведён капитальный ремонт.

«В 2022 году в Мурманской области планируется капитальный ремонт в 208 многоквартирных домах. На ряде объектов работы начались ещё осенью 2021-го года. На сегодняшний день капремонт завершён уже в 19 многоквартирных домах из плана этого года. Так, например, в доме №7 на Театральном бульваре в Мурманске был заменён теплообменник», – отметила Юлия Барсукова.

Старый бойлер в доме №7 на Театральном бульваре отслужил свой срок и вышел из строя. Подрядчик произвёл демонтаж оборудования, и установил современный пластинчатый теплообменник, который занимает меньше места и имеет более высокую производительность. Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что экономит расход теплоносителя. На сегодняшний день уже завершены пусконаладочные работы нового бойлера. После оформления всех необходимых документов он будет введён в эксплуатацию, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

«Многолетнюю проблему с вышедшими из строя бойлерами в Мурманске удалось решить, благодаря субсидии из регионального бюджета. В 2021 году в городе были заменены теплообменники в 27 домах города», – подчеркнула Алена Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435763/#&gid=1&pid=1