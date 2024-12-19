Ещё в трёх библиотеках Мурманской области в 2025 году откроются точки концентрации талантов «Гений места»

Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека подвели итоги конкурсного отбора библиотек для участия в проекте «Гений места». В 2025 году к проекту присоединятся 111 точек концентрации талантов в 50 регионах страны, среди них – три библиотеки Мурманской области.

В рамках проекта на базе учреждений-победителей при федеральной поддержке открываются точки концентрации талантов, где местные жители могут получить методическую поддержку кураторов «Гения места». Также в них можно ознакомиться с профильной литературой по одному или нескольким направлениям креативных индустрий – от моды и издательского дела до IT и дизайна.

Победителями отбора в Кольском Заполярье стали городская библиотека Гаджиево, а также филиалы №4 и №12 городской детской библиотеки Мурманска. Таким образом, в 2025 году в Мурманской области будет работать 8 библиотечных точек концентрации талантов.

Как отмечает региональное Министерство культуры, Мурманская область участвует в проекте с 2022 года. В следующем году в регионе будет уже 8 точек концентрации талантов. Кроме того, при поддержке нацпроекта «Культура» в Мурманской области уже создано 27 модельных библиотек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/