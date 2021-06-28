Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» отработал стрельбу батареями универсального калибра по воздушным, береговым и морским целям. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки корабля в акватории Баренцева моря недалеко от побережья Кольского полуострова. Район выполнения боевых упражнений был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, эскадренный миноносец вышел в море в начале прошлой недели после завершения цикл базовой подготовки. В морских полигонах корабль отработал маневрирование и проверку технических средств связи, навигации и радиолокационного вооружения, осуществил проход по условно заминированной акватории в обеспечении базовых тральщиков соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» входит в состав самого крупного надводного соединения ВМФ России – дивизии ракетных кораблей наряду с флагманом Северного флота - тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» и новыми фрегатами «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Эскадренный миноносец имеет мощное артиллерийское вооружение – две спаренные 130-мм артиллерийские установки, а также комплексы противокорабельного и зенитного ракетного оружия.