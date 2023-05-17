Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл в Баренцевом море учение по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход

Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков» во взаимодействии с морским буксиром МБ-12 отработал задачи спасательной подготовки в Баренцевом море.

Военные моряки провели учение по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход, а также отработали борьбу за живучесть на ходу корабля в море.

Ранее в Баренцевом море эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл бой с кораблём условного противника, выполнив стрельбы артиллерией и зенитным ракетным комплексом по морской цели, а также артиллерийские стрельбы по различным береговым целям.

Боевые артиллерийские упражнения выполнял личный состав батареи универсального калибра АК-130, которая применяется для стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в широком диапазоне высот, а также боевой расчёт корабельной автоматической артиллерийской установки АК-630.

Как сообщает пресс-служба СФ, ночью во время стоянки на якоре в прибрежных морских полигонах Северного флота военные моряки провели учения по противоподводно-диверсионной обороне.

После выполнения всех поставленных задач боевой подготовки в море корабль вернётся в основной пункт базирования – город Североморск.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467587@egNews