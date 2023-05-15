Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» СФ успешно поразил береговые цели

Экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море, где выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговой цели в районе полуострова Рыбачий. Мишенные позиции на берегу были успешно поражены. Боевые артиллерийские упражнения выполнял личный состав батареи АК-130.

В ближайшее время экипаж эсминца «Адмирал Ушаков» выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морским целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» был заложен на судостроительном заводе имени Жданова в мае 1988 года. Спущен на воду в декабре 1991 года. 17 апреля 1994 года введен в состав Военно-морского флота России.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467377@egNews