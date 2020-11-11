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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.20 10:30

Если бы границы закрывали навсегда, россияне хотели бы успеть в Италию, США, Францию и Японию

В гипотетической ситуации полного закрытия границ, которая в настоящее время уже не кажется чем-то нереальным, свою последнюю поездку за рубеж россияне хотели бы совершить в Италию или США. К такому выводу после проведённого опроса пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Респондентам было предложено ответить на открытый вопрос: «Представьте, что границы останутся закрыты и вы больше никогда не сможете выехать из России, но у вас есть шанс съездить куда-то в последний раз. Какую страну вы хотели бы посетить?»

Самой популярной страной для визита стала Италия, ее назвали 6% опрошенных. Каждый двадцатый респондент хотел бы посетить США (5%). Поездку во Францию или Японию запланировали бы по 4% россиян.

Шансом выехать из страны в последний раз воспользовались бы ради посещения Испании, Великобритании, Германии или Турции по 3% респондентов. По 2% россиян назвали Китай, Австралию, ОАЭ, Грецию, Египет, Таиланд и Израиль.

На Мальдивы или Кубу, в Индонезию, Бразилию, Вьетнам, Грузию, Индию, Исландию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию, Финляндию, Саудовскую Аравию, Чехию, Швейцарию, Северную или Южную Корею отправились бы по 1%. Ещё 1% все равно, какую страну посещать. Другие страны назвали 14% россиян.

17% утверждают, что в описанной ситуации не стали бы планировать путешествие и остались бы в России.

Подобной точки зрения мужчины придерживаются чаще женщин: 20 и 15% соответственно. А вот среди мужчин, которые поехали бы в путешествие, более популярны США и Куба, в то время как женщины чаще называли Италию, Францию и Испанию.

 

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