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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 13:30

Если бы не работа, каждый второй житель СЗФО занялся бы семьей и начал путешествовать - итоги опроса

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из СЗФО и выяснила, чем бы занялись люди, если бы не нужно было зарабатывать на жизнь.

54% опрошенных в СЗФО, если бы им не нужно было каждый день ходить на работу и зарабатывать на жизнь, занялись бы семьей – данный вариант оказался самым популярным причем у мужчин и женщин в равных долях.

На втором месте по популярности – путешествия (48% респондентов). Причём путешествовать хотят больше всего жители СЗФО в возрасте от 35 до 44 лет (60% положительных ответов).

На третьем месте по популярности, чем можно было бы заняться, если бы не надо было зарабатывать на жизнь у жителей СЗФО – саморазвитие (44%), причём этот вариант чаще других выбирали представители молодого поколения от 18 до 24 лет: 60% случаев против 45% у респондентов в возрасте от 55 лет.

Различные хобби и их развитие выбрали 42% жителей СЗФО как альтернативу чем заняться, если не нужно зарабатывать. Интересно, что хобби как вариант чаще выбирали мужчины (52% против 47% у женщин). А женщины-респонденты хотели бы больше путешествовать (64% против 49% у мужчин).

Интересно, что каждый пятый опрошенный в СЗФО (21%) заявил, что всё равно работал бы, но уже не ради денег, а просто ради интереса. Причём наибольшая доля таких ответов (72%) была дана респондентами старшего возраста: от 45 до 55 лет и больше. 

Ещё 15% в СЗФО активно занялись бы спортом, если бы не пришлось ходить на работу каждый день. Важно, что спорт как замену ежедневной работе почти в равных долях выбирали респонденты всех возрастных групп.

Наука как замена ежедневной работе интересует лишь 2% жителей СЗФО, причем чаще всего молодое поколение от 18 до 24 лет. Также соискатели до 24 лет хотели бы проводить свободное время в тусовках (10%) или ведением блогов (6%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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