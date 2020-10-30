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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.20 17:00

Если есть у вас долги, то за границу лучше не собираться

В межрайонном отделении судебных приставов по г. Снежногорску и  г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево в отношении жителя Гаджиево на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности более 58 тысяч рублей в пользу организации топливно-энергетического комплекса.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и необходимости оплатить задолженность во избежание принятия в отношении него мер принудительного исполнения, но мужчина не торопился решить вопрос по своим долгам. В рамках исполнительного производства пристав принял решение о временном ограничении права на выезд должника за пределы Российской Федерации. Принятые меры принудительного исполнения побудили его прийти на приём в отделение судебных приставов.

В ходе беседы мужчина сказал, что обязательно заплатит по долгам после отпуска за границей. Судебный пристав разъяснил, что для реализации его планов сначала необходимо оплатить долг в полном объёме, после этого постановление о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации будет отменено.

Не желая откладывать поездку за границу, мужчина оплатил задолженность. Но за нарушение срока, предоставленного для добровольного исполнения, ему пришлось уплатить еще исполнительский сбор в размере более четырёх тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, временное ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации снято.

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