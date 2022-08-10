«Если город заговорит» - услышать голос родного города и узнать интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска

Променад – это часовая прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море. Маршрут прогулки стартует у Дворца культуры имени С.М. Кирова, проходит вдоль сквера в центре Мурманска, площади Пять Углов, железнодорожного вокзала и заканчивается на Морском вокзале.

Автор проекта – мурманчанка Александра Хаверева – в этом году получила поддержку в рамках гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на проекты современного искусства.

«Весь променад пронизан темой моря, которое завораживает, волнует, пугает, а ещё смешит, иногда исчезает, громоздит бури, пожирает корабли, дарует богатство. Оно мудрое и нежное, сильное и непредсказуемое. Но главное – море нас зовёт. Надеемся, что спектакль позволит перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир, где декорациями будет город, а зрители станут полноценными участниками всего действия», - рассказывает автор проекта.

Как сообщает vk.com/murmanculture, одним из партнёров проекта стал областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – артисты Дворца приняли участие в создании променада и «подарили» свои голоса достопримечательностям столицы Кольского Заполярья.

В минувшие выходные состоялся предпремьерный показ спектакля – первыми зрителями стали представители организаций-партнёров проекта. Однако, по словам создателя спектакля, самые главные слушатели променада «Если город заговорит» – это юные северяне и семьи с детьми.

Все желающие смогут погрузиться в атмосферу променада и услышать, как говорит Мурманск, уже в конце этого месяца – первый открытый показ состоится 20 августа в 15.00, увидеть спектакль можно будет до ноября этого года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262466%2Fwall-139605315_19573