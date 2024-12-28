Если мусор вас вдруг одолеет: регоператор будет работать в праздничные и выходные дни

Мурманский филиал АО «Ситиматик» информирует северян о графике работы компании в ближайшие дни. Сегодня, 28 декабря, «горячая линия» по номерам: 8 800 707-13-71, 8 815 256-76-16 работает по обычному графику – с 9.00 до 17.30. С 9.00 до 13.00 клиентам предоставляют консультации и в офисном центре регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, который находится по адресу: г. Мурманск, пр. Тарана, 25, 1-й этаж, 101 кабинет. 29 декабря, в воскресенье, у сотрудников компании выходной день.

Специалисты контакт-центра будут принимать звонки, поступающие на «горячую линию» регоператора, с 9.00 до 16.42 30 декабря.

31 декабря, а также 1 января – выходные дни.

2, 3, 4, 6 и 8 января «горячая линия» будет работать с 9.00 до 16.42.

5 и 7 января – выходные дни.

С 9 января сотрудники офиса вернутся к работе по обычному графику, возобновится приём граждан. В период праздничных выходных потребители могут направлять письменные обращения с интересующими вопросами по адресу электронной почты: murmansk@citymatic.ru. Специалисты рассмотрят каждое из них и дадут ответ в установленном законодательством порядке.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», «Экотехнопарк», а также подрядчики регоператора – мусоровывозящие компании, будут работать без выходных. В праздничные дни количество отходов неминуемо возрастёт, при этом качество оказания услуги зависит не только от регоператора, но и от самих жителей. Автомобилисты не должны перегораживать проезд техники к мусорным площадкам, бакам, а управляющие компании – своевременно расчищать подъездные пути, ведущие к местам накопления ТКО.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».