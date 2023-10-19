Если на горизонте увольнение: как быть и что делать, чтобы не упустить льготы и преференции

Что делать, если в компании начались проблемы и пошёл слух о сокращениях? Как не остаться на улице без работы и денег? Главное в этой ситуации — не паниковать и хорошо разобраться в ситуации и знать, на какие выплаты можно претендовать в ближайшие месяцы, советую аналитики hh.ru.

Как правило, новости о сокращении не приходят неожиданно и не возникают на пустом месте. Понятно, что в случае ухудшения экономического состояния компании руководство рано или поздно начнёт увольнять персонал, — это неизбежно. Как правило, всё начинается с простоев, сокращения рабочего времени, естественно, со снижением размера заработной платы. Иногда компаниям удаётся выплыть, иногда — нет, но сотрудникам на этом этапе уже пора задуматься о собственной судьбе.

Важно знать, что работодатель не может просто так уменьшить размер зарплаты или отправить в отпуск без её сохранения. Любое уменьшение размера оплаты труда либо сокращение рабочего времени с уменьшением её размера должно оформляться документально:

— При изменении условий трудового договора за 2 месяца до подписания дополнительного соглашения к трудовому договору работодатель должен письменно уведомить работника о планируемых изменениях.

— При переводе сотрудника на работу в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя издаётся приказ, но также с учётом того, что работник должен быть письменно уведомлён не позднее чем за два месяца.

В случае принятия работодателем решения о введении неполного рабочего дня и простоя, работник уже может зарегистрироваться в центре занятости населения (ЦЗН) в качестве «гражданина под риском увольнения» и воспользоваться бесплатными услугами.

Что даст регистрация в ЦЗН

1. Помощь в составлении резюме и прохождении собеседования.

2. Бесплатные консультации с HR-специалистами.

3. Бесплатное обучение по программе «Содействие занятости».

Обучение проводится в онлайн-формате или по гибкому графику и никак не помешает работе. Это возможность бесплатно получить знания в интересующей сфере, причём в ведущих учебных заведениях страны. Полный список федеральных программ находится на официальном сайте проекта «Работа России».

Как зарегистрироваться

1. Иметь документ, свидетельствующий о сложностях на работе. При этом, если сведений о таких сложностях в ЦЗН нет, такие документы могут быть запрошены у работодателя.

2. Найти любой близлежащий ЦЗН, не обязательно по адресу регистрации.

3. Записаться в ЦЗН на приём, это можно сделать по телефону.

4. Явиться в указанное время с паспортом и уведомлением (оригиналом или копией).

Как правильно увольняться при сокращении

В соответствии с ТК РФ добросовестный работник по инициативе работодателя может быть уволен только в трёх случаях:

Остановимся на первых двух сценариях, не касающихся топ-менеджмента. Ниже — таблица с выплатами, которые должен получить сотрудник при увольнении не по своей воле:

1-й месяц после уведомления одна зарплата Выдаётся уведомление о сокращении или ликвидации, с этого момента считается первый месяц (ст. 180 ТК РФ) 2-й месяц после уведомления одна зарплата В конце второго месяца окончательный расчёт. Прекращение трудового договора (ст. 178 ТК РФ) Выходное пособие одна зарплата Выдаётся в последний рабочий день с окончательным расчётом (ст. 178 ТК РФ) 1-й месяц после увольнения Выплат нет, поскольку работник получил выходное пособие при увольнении (ст. 178 ТК РФ) 2-й месяц после увольнения Оплата производится по итогам месяца, если работник не устроился на работу (ст.178 ТК РФ) 3-й месяц после увольнения одна зарплата Не позднее 15 рабочих дней с момента окончания второго месяца со дня увольнения работник может обратиться к работодателю для получения выплаты за 2-й месяц поисков новой работы (ст.178 ТК РФ) 4-й месяц после увольнения одна зарплата Выплачивается работодателем за 3-й месяц в случае, если работник обратился в течение 14 рабочих дней с момента увольнения в ЦЗН и не был трудоустроен в течение 2 месяцев с момента увольнения. Обратиться к работодателю можно после принятия решения ЦЗН, но не позднее 15 рабочих дней после окончания 3-го месяца со дня увольнения (ст .178 ТК РФ). ИТОГО пять зарплат

Важно: ИП обязан соблюдать такой порядок, только если он прописан в трудовом договоре с работником. В противном случае работодатель ИП не обязан ни уведомлять работников, ни выплачивать выходное пособие и компенсации на период поиска работы.

ИП обязан предоставлять и соблюдать только те гарантии работников на случай сокращений штата, которые предусмотрены в трудовом договоре.

Итак, из таблицы видно, что при сокращении сотрудник получит пять среднемесячных заработных плат с момента получения уведомления, но процедура затянется на шесть месяцев.

Часто работодатели предлагают (и у них есть такое право согласно ч. 3 ст 180 ТК РФ) с письменного согласия работника расторгнуть трудовой договор до истечения срока, указанного в уведомлении, с выплатой заработка за период до истечения срока, указанного в уведомлении. А это первые два месяца. Выходные пособия при этом пропадают. Работнику такой порядок может быть выгоден, только если он уже нашёл другую работу и нет смысла ждать полгода.

Нередко работодатели также предлагают «разойтись» просто «по соглашению сторон» (ст. 78 ТК РФ). Важно, что при увольнении по соглашению сторон размер выплат определяется обоюдным решением работодателя и работника и трудовым законодательством не регламентируется. Работнику надо сравнить предлагаемые условия и не мешает поторговаться!

Важно понимать, что порядок увольнения определяет только размеры и порядок получения компенсаций работником от своего уже бывшего работодателя! И что никакой порядок увольнения не повлияет на права работника получить положенные ему законом пособия и услуги ЦЗН.

В случае сокращения в течение двух месяцев с момента уведомления работодатель обязан предлагать сокращаемым сотрудникам вакантные должности при их наличии, а работники имеют право принять это предложение или отказать.

Действия попавшего под сокращение

Итак, все рабочие дела сданы, рабочий инвентарь и техника приняты работодателем. Сокращаемый сотрудник подписывает приказ о сокращении, получает трудовую книжку, а также перечисление остатка заработной платы и выходное пособие за первый месяц трудоустройства.

Настало время регистрироваться в качестве безработного. И сделать это надо строго в установленный срок — не позднее 14 календарных дней с даты подписания приказа об увольнении. Если этот срок пропустить, выплаты за третий месяц поисков работы от работодателя получить уже не получится.

Шаг 1. Готовим необходимые документы

паспорт,

ИНН,

свидетельства о рождении детей до 18 лет,

трудовая книжка (при наличии),

реквизиты банковского счёта, к которому привязана карта «Мир» (и только «Мир», другие карты не подойдут).

Справку о заработной плате в ЦЗН предоставлять необязательно — ЦЗН запросит данные из ПФР самостоятельно.

Шаг 2. Отправляем документы в ЦЗН

Заявление на постановку на учёт в качестве безработного с приложением копий документов можно подать:

онлайн через портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru,

онлайн на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru,

лично в ЦЗН по месту жительства,

через многофункциональные центры «Мои документы».

Шаг 3. Приходим в назначенное время

Важно не пропустить день приёма в ЦЗН, иначе получить положенные выплаты от работодателя также не получится

Шаг 4 и далее. Перерегистрируемся, ищем работу, проходим обучение

Перерегистрация в качестве безработного осуществляется примерно один раз в месяц. Чтобы не забыть дату посещения, её можно посмотреть в личном кабинете на сайте ЦЗН. Можно также при регистрации сообщить свой мобильный и получать уведомления по СМС. Посещение обязательно, см. про уважительные причины в приказе Минтруда.

Для получения выплаты за второй месяц поиска работы сотрудник может обратиться к своему работодателю с письменным заявлением в течение 15 рабочих дней с момента окончания второго месяца.

Для получения выплаты за третий месяц процедура такая же, только к заявлению и трудовой книжке надо приложить (или направить почтой) решение ЦЗН об отсутствии возможности предложить уволенному работнику подходящую работу.

Получение пособия по безработице. Только после трёх месяцев безуспешного поиска работы и получения выплат выходного пособия безработному начинают выплачивать пособие по безработице.

Не только пособия

В ЦЗН, помимо уже указанных в самом начале услуг, множество психологических, консультативных и образовательных программ, вплоть до личных консультаций и финансирования регистрации собственного дела.

Большинство — добровольные, их можно посещать по своему желанию, но лучше посоветоваться со своим куратором. Бывают и обязательные мероприятия, это также обязан сообщать куратор и должно отражаться в личном кабинете.

Вакансии, которые предлагает ЦЗН, не требуют обязательного посещения соискателем работодателя, как это было раньше. Все они есть как на собственных сайтах ЦЗН, так и на привычном вам hh.ru.