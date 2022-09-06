Если не дома, то в поездке по России — россияне поделились планами на осенний отпуск

Самые популярные туристические направления для отдыха осенью у россиян — Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

1 из 3 трудоустроенных россиян планирует пойти в отпуск этой осенью: 15% проведут его дома, 6% отправятся на дачу, 10% планируют поездку по России и ещё 3% проведут отпуск за границей. Отдыхать в России респонденты чаще всего планируют на Черноморском побережье, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Калининградской области, в городах Золотого кольца, на Северном Кавказе и в Карелии. За пределами России для осеннего отпуска россияне чаще выбирали Турцию, Египет и Грузию. 54% россиян не планируют брать отпуск на осень.

Путешествовать по России во время своего отпуска чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (12%). Заграничный отпуск этой осенью чаще всего планируют россияне с доходом от 80 тысяч (5%).

По сравнению с 2020 годом, респонденты стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России: 10% сейчас, 7% два года назад.