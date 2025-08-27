Если Норвегия не пересмотрит свою позицию, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских судов - Илья Шестаков

Сегодня состоялась внеочередная сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, в ходе которой руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предупредил норвежскую сторону о последствиях неисполнения действующих международных договоров.

Напомним, в июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

«Действия норвежской стороны неизбежно приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями и призвана обеспечивать долгосрочную рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов», — сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Отмечается, что смешанная Российско-Норвежская комиссия по рыболовству работает с 1976 года. Она была создана для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей. Даже в период холодной войны стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства, обеспечивали доступ судов в районы промысла и обменивались научными данными. Недружественные действия норвежской стороны в отношении двух российских компаний являются беспрецедентными.

«В случае если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов», — заявил руководитель Росрыболовства.

