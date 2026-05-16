Если потребуется поддержка регионального правительства, то мы всегда готовы подключиться: Андрей Чибис встретился с главой Оленегорска Сергеем Пашинским

14 мая в ходе рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с главой города Сергеем Пашинским. Основное внимание было уделено вопросам, которые жители поднимали во время открытого диалога с губернатором, а также ходу реализации текущих проектов в муниципалитете.

В рамках выезда глава региона вместе с руководством муниципалитета посетил объекты благоустройства, медицинские учреждения, спортивную инфраструктуру и территории, где продолжаются работы по обновлению городской среды.

Отдельно обсуждались вопросы содержания жилого фонда, благоустройства дворовых территорий, ремонта тротуаров и детских площадок, а также устранения локальных проблем, на которые обращают внимание жители.

«Казалось бы, в сравнении с тем объёмом работ, который уже удалось выполнить в городе, какие-то вопросы могут выглядеть частными. Но для людей каждый такой вопрос важен — будь то состояние крыльца, тротуара, дворовой территории или проблемы с грунтом возле домов. Всё это напрямую влияет на комфорт и безопасность жителей. Прошу максимально внимательно относиться к таким обращениям и оперативно помогать в их решении. Если потребуется поддержка регионального правительства — мы всегда готовы подключиться», — подчеркнул Андрей Чибис.

Во время встречи также обсуждался контроль за сроками и качеством работ на объектах благоустройства, в учреждениях здравоохранения и социальной сферы.

Губернатор отметил важность системной работы по развитию спортивной инфраструктуры и оснащению образовательных учреждений.

«Важно, чтобы все проекты выполнялись качественно и в установленные сроки. Это касается и благоустройства, и ремонта объектов, и оснащения школ, и создания новых пространств для детей и занятий спортом. Все эти решения должны работать на повышение качества жизни людей», — отметил глава региона.

Сергей Пашинский отметил, что все обозначенные вопросы будут взяты на особый контроль муниципалитета.

«Для нас важно слышать жителей и своевременно реагировать на их обращения. Многие вопросы действительно касаются повседневной жизни людей, поэтому требуют постоянного внимания. Совместно с правительством региона будем последовательно отрабатывать каждую задачу», — подчеркнул глава города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567714/#&gid=1&pid=1

