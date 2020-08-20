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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.20 17:40

Если сделать для Арктики 2% ипотеку, то уровень стабильного спроса даст финансовую возможность реализовывать большие проекты - Андрей Чибис

Власти Мурманской области надеются добиться распространения льготной ипотеки для молодых семей на регион по аналогии с программой, действующей на Дальнем Востоке. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня во время онлайн-совещания по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан под председательством заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Мы надеемся на Минстрой с точки зрения поддержки в рамках программы «Стимул» средств на инфраструктуру. И, конечно, хотелось бы обратиться с просьбой, как системное решение, по аналогии с Дальним Востоком это предусмотреть возможность льготной ипотеки для семей. Мы видим, что на Дальнем Востоке это даёт серьёзный эффект, понятно, что если сделать для Арктики 2% ипотеку, то уровень стабильного спроса, который сегодня и так растёт, он, конечно, даст возможность финансовую реализовывать какие-то большие проекты», - сказал Чибис.

Он также отметил, что модель дальневосточной ипотеки может быть применима и в других регионах Арктической зоны. Медведев в ходе совещания допустил распространение схем с льготной ипотекой на арктические регионы.

О введении льготной ипотеки на первичное жильё для жителей Дальнего Востока Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительство РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе или владельцы дальневосточного гектара. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.

На онлайн-совещании Чибис также предложил строить в регионе арендное жильё для нужд Министерства обороны и крупных корпораций, ведущих деятельность в Мурманской области.

«С учётом тех решений, которые сегодня приняты Министерством обороны, где оплата аренды жилья даже для младших военнослужащих сегодня существенна, тоже появилась реальная возможность и реальный спрос для того, чтобы строить арендное жильё. В том числе под нужды военнослужащих, и отдельно под нужды тех крупных корпораций, которые сегодня у нас реализуют проекты, которые знают, что им сотрудники нужны будут на несколько лет, это имеет сегодня серьёзный спрос. Мы сейчас в рабочем режиме с Министерством обороны и с ДОМ.РФ отрабатываем финансовые модели», - сказал Чибис.

Он дополнил, что по проведенным финансовым расчётам, длительность такого проекта, его «финансовое плечо» может составить 10-15 лет. «Это вполне под силу, я надеюсь, что мы в ближайший месяц Виталию Леонтьевичу Мутко (гендиректору ДОМ.РФ) эту финансовую модель для Мурманской области структурируем и уже фактически приступим к реализации проекта», - уточнил губернатор.

Чибис также отметил, что в регионе растёт спрос и на индивидуальное жильё, для этого прорабатывается вопрос о выделении загородных площадок под комплексную типовую жилищную застройку. Кроме того, в областном центре запущена программа реновации микрорайона «Больничный городок», которой предусмотрено строительство новых 200 тысяч  кв. метров  жилья для расселения 2 тысяч семей из старых двухэтажных деревянных домов, ещё 4 тысячи семей смогут приобрести жильё в новом массиве после завершения реновации, которое программой было намечено на 2024 год.

Однако в мае заместитель губернатора региона Оксана Астахова сообщала, что Мурманская область взяла на себя повышенные обязательства и заявила в Фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства об изменении сроков окончания реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья - с 2024 на 2022 год. Правительство Мурманской области также рассчитывает на поддержку заявки и получение субсидии на инфраструктуру в рамках проектов по жилищному строительству по программе «Стимул» в будущем году, федеральные средства позволят реализовать все намеченные планы и привлечь к реализации проекта инвесторов, пишет ТАСС.

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