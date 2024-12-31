Если вдруг вы заболели: график работы медучреждений региона в новогодние праздники

Министерство здравоохранения Мурманской области опубликовало график работы медучреждений, подведомственных ведомству, в новогодние праздничные дни:

31 декабря 2024 года, 2, 3, 4, 6 и 8 января 2025 года – службы неотложной медицинской помощи и кабинеты ОРВИ в поликлиниках будут работать с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом – с 9.00 до 12.00;

1, 5 и 7 января – выходные дни.

Кроме того, 3 и 6 января в поликлиниках будут работать кабинеты медицинской профилактики, также в эти дни пациенток будут принимать женские консультации.

Стационары продолжат работать в круглосуточном режиме.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/