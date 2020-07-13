Если всё получится, то вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России планирует подать на регистрацию свою вакцину от коронавируса 2-4 августа. В гражданский оборот препарат может поступить уже в середине августа, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Насколько я помню график, утверждённый (министром здравоохранения РФ) Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2-4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем <...> В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», - сказал он.

Гинцбург отметил, что уже стартовал второй этап испытаний вакцины, окончание исследований планируется в конце июля-начале августа. «Второй этап сейчас фактически начался. Он закончится к началу августа - к концу июля, к моменту регистрации», - сказал он.

Эксперт пояснил, что во время второго этапа добровольцам введут вторую инъекцию препарата для того, чтобы сформировать более длительный иммунитет к вирусу на два и более лет. Этот этап должен быть завершён к моменту регистрации вакцины. «Пакет документов на регистрацию будет подаваться параллельно с наблюдением за добровольцами, которые ещё будут в течение 10 дней наблюдаться. И к моменту возможной регистрации результаты по наблюдению (за испытаниями) как раз должны поступить в Минздрав. Если будет всё хорошо, то в конечной точке всё сойдётся, тогда и будет регистрация. Надеюсь, всё получится», - заключил он.