«Если я хотя бы раз в году не побываю в Мурманске, значит год прожит зря», – народный артист Сергей Жилин стал гостем проекта «Арктический диалог»

В Мурманской областной филармонии состоялась встреча народного артиста Российской Федерации, пианиста, дирижера Сергея Жилина с молодёжью региона. Мероприятие организовано в рамках губернаторского проекта «Арктический диалог».

Открытый диалог с молодыми северянами народный артист начал с приветственного слова, поблагодарил всех собравшихся в зале филармонии.

Сергей Жилин поделился своим опытом и рассказал про творческий путь студентам Мурманского колледжа искусств и Мурманского педагогического колледжа.

Вопросы, заданные молодыми людьми, касались различных тем, включая работу, семью, отдых и многое другое.

В числе первых Сергей Жилин ответил на вопрос студентки из Мурманского колледжа искусств. Девушка спросила, какой совет бы мог дать народный артист начинающим музыкантам, чтобы добиваться успехов и не бросать занятия музыкой.

«Бросать или не бросать - это личное дело каждого. Чтобы добиться успеха, нужно заниматься с головой, нужно всё время включать голову и понимать, что ты делаешь и в чём заключается проблема с пассажем или с какой-то частью произведения», – ответил Сергей Жилин.

Также гостю задали вопрос, как часто он приезжает в Мурманск.

«Если я хотя бы раз в году не побываю в Мурманске, значит год прожит зря!», – ответил народный артист.

Также молодые северяне интересовались был ли в карьере Сергея Жилина период, когда он хотел оставить музыку.

«Был такой период, когда больше полугода не было работы, тогда у меня была одиннадцатая марка «Жигулей» и я на ней занимался развозом, вот так и зарабатывал. В тот момент вообще не было работы, а так чтобы бросить музыку – нет. Музыку надо любить и относиться к ней с уважением», – ответил Жилин.

«Арктический Диалог» стал прекрасной возможностью для обмена опытом и знаниями между представителями молодого творческого поколения Мурманской области и известным музыкантом. Такие мероприятия помогают формировать будущие поколения профессионалов, развивать их таланты и укреплять культурные связи между Россией и ее арктическими регионами.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, гостями проекта «Арктический диалог» в разное время были губернатор Мурманской области Андрей Чибис, тележурналист Андрей Малахов, помощник Президента России Максим Орешкин, государственный деятель и профессор ВШЭ Кирилл Андросов и другие интересные собеседники.

Фото: https://gov-murman.ru