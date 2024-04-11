ЭСМО – в помощь: в Мурманском морском торговом порту НТК продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

Один из аспектов этой работы касается сокращения временных потерь при проведении предрейсовых/предсменных осмотров работников. Для этого в порту уже сделан серьёзный задел, благодаря использованию электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО).

Автоматизированный медицинский экспресс-анализ состояния здоровья работников предприятия осуществляет в реальном времени и уже доказал свою эффективность. Если «ручная» проверка состояния здоровья одного работника, как правило, занимает 10-15 минут, то с помощью ЭСМО – менее пяти. За это время аппаратный комплекс способен проанализировать основные параметры здоровья: артериальное давление, пульс, аритмию, температуру тела, оценку функционального состояния центральной нервной системы и др. При этом сама процедура проходит в максимально комфортных для работника условиях.

«В целом можно сказать, что электронная система медицинских осмотров успешно зарекомендовала себя и востребована как с точки зрения удобства людей, так и с точки зрения эффективной организации производственного процесса. Речь идёт не только о минимизации затрат времени, но и о повышении качества анализа, а значит и о заботе о здоровье работников, которые получают объективную картину о своем состоянии. В случае необходимости они могут воспользоваться возможностями добровольного медицинского страхования, которые предоставляет предприятие, для углубленного исследования», - сказал директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности Алексей Дегтярев.

В настоящий момент электронные системы медицинских осмотров ЭСМО применяются в здравпункте на грузовом районе №1 и в кабинете предрейсовых/предсменных медицинских осмотров на грузовом районе №2. Они способствуют повышению качества предсменных/предрейсовых и послесменных/послерейсовых медицинских осмотров, минимизации затрат времени, выявлению работников, состояние здоровья которых не удовлетворяет требованиям и условиям труда, уменьшению человеческого фактора при проведении осмотров. Важные результаты использования систем - повышение производительности труда, объективный контроль и анализ данных, повышение трудовой дисциплины, возможность использования данных экспресс анализа для раннего диагностирования и выявления заболеваний у работников предприятия.

«Важно, что предрейсовый медицинский осмотр проходит в максимально комфортных условиях. Главное – прийти на процедуру чуть пораньше, не торопиться, и тогда система выдаст максимально объективную карту здоровья сотрудника. Плюс к этому в случае необходимости параллельно с ЭСМО есть возможность проконтролировать конкретные параметры у медицинского работника», - отметил Алексей Дегтярев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254723%2Fwall-149919532_3792