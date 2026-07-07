Эссе студентки Мурманского арктического университета признано лучшим на окружном этапе конкурса «Россия, устремлённая в будущее»

Первокурсница-социолог апатитского филиала Мурманского арктического университета Софья Чупрова завоевала главную награду на окружном этапе IX конкурса «Россия, устремлённая в будущее». Её эссе «Мой народ — моя Россия» признали лучшей литературной работой среди авторов из десяти регионов Северо-Запада России.

Работа Софьи — о народе коми-ижемцев, о том, как её предки больше века назад пришли на Кольский полуостров и породнились с саамами. Как отметили наставники студентки, это история, которую не найдёшь в учебнике: она живёт в семье, в памяти, в личном чувстве связи поколений. Именно искренность и подлинность рассказа о своих корнях и покорили жюри. Право на участие в окружном конкурсе Софья получила после победы в региональном этапе.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Россия, устремлённая в будущее», призванный стимулировать творческую активность студенческой молодёжи и организованный Советом ректоров вузов СЗФО при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, в этом году посвящён Году единства народов России. Окружной этап проходил в Санкт-Петербургском государственном университете, где 2 июля чествовали победителей.

Две другие номинации конкурса — «Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)» и «Лучшая видеоработа».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570750/#&gid=1&pid=1