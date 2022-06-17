Есть, что хранить! В Мурманской области цены на аренду индивидуального банковского сейфа подскочили на 33,1%

Мурманскстат подготовил оперативные сведения об изменении потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в мае 2022 года.

Как сообщает статистическое ведомство, в мае текущего года по группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на спички (на 6,4%), велосипеды (на 4,8), нитки (на 4,7), товары для физической культуры, спорта и туризма (на 4,6), полотенца, часы (на 4,3), резиновую обувь (на 3,5), фарфорофаянсовую посуду (на 3,3), моющие и чистящие средства (на 2,6) , печатные издания (на 2,4), бумажно-беловые товары (на 2,3), чулочно-носочные изделия (на 2,1%).

Снизились цены на телерадиотовары на (на 4,6%), фотоаппараты (на 3,8), персональные компьютеры (на 2,0), средства связи (на 0,8%).

Среди электротоваров и других бытовых приборов более всего возросли цены на холодильники (на 7,0%). Одновременно снизились цены на автоматические стиральные машины (на 5,9%), электрические батарейки типа АА (на 4,9), потолочные светильники (на 3,2%).

Среди услуг снизилась стоимость полёта на воздушном транспорте (на 8,9%), а стоимость проезда железнодорожным транспортом, напротив, увеличилась (на 6,3%).

Возросли цены на аренду индивидуального банковского сейфа (на 33,1%), ксерокопирование документов (на 11,1%), медицинские услуги (на 2,6%).

Отмечено снижение стоимости платы за пользование потребительским кредитом (на 7,8%), проживания в гостинице (на 4,5%), в сфере зарубежного туризма (на 3,9%).

Из бытовых услуг увеличилась стоимость установки натяжного потолка (на 7,4%), печати цветных фотографий (на 5,2), изготовления фотографий для документов (на 4,2), постановки набоек (на 4,0), ремонта цветных телевизоров (на 3,7) и холодильников (на 3,5), шиномонтажа колес и мойки легкого автомобиля (соответственно на 3,2 и 2,9), парикмахерских услуг (на 2,3%).