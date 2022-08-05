Есть дюжина! В Кировске на один ТОС стало больше

Глава администрации Юрий Кузин поблагодарил председателя ТОС «Наш дом» Аллу Александрову за активность и неравнодушное отношение к жизни Кировска.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, сегодня глава администрации подписал постановление о регистрации устава ТОС «Наш дом». Программа развития территориального общественного самоуправления реализуется на основе президентских инициатив по поддержке активных граждан. Теперь в Кировске работают 12 ТОСов. Они объединяют самых активных и энергичных людей, которые хотят позитивных изменений внутри микрорайона.

«Желаю председателю ТОС «Наш дом» Алле Александровой успехов в общественной работе, - сказал Юрий Кузин. - Очень важно, чтобы в каждом ТОС выстроился механизм понятных добрых рабочих отношений между руководителем ТОС и жителями, вопросы которых должны находить эффективное решение».

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239587%2Fwall-148376343_54398