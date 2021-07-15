Есть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением

Центризбирком завершил приём документов для заверения партийных списков на выборы в Госдуму. Все 15 партий, уведомивших ЦИК о проведении съездов, представили документы в комиссию. На выборы в Госдуму выдвинуто 4270 кандидатов по федеральным партийным спискам и 2387 кандидатов по одномандатным округам, 173 кандидата — самовыдвиженцы, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК 14 июля.

«В настоящее время заверены 7 федеральных списков кандидатов и 6 списков по одномандатным округам. 4 партии уже подали документы на регистрацию, на второй этап», — сказала Памфилова.

После заверения списков для партий и кандидатов начинается этап регистрации. Партии должны представить документы для регистрации федерального списка кандидатов в Центризбирком, одномандатники — зарегистрироваться в комиссии своего одномандатного округа. Подать эти документы можно с 5 июля до 4 августа, и комиссия в течение десяти дней примет решение о регистрации.

На выборы депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ по единым и одномандатным избирательным округам выдвинуты более 6 тысяч человек от 17 партий; в порядке самовыдвижения — 204 человека. На муниципальные выборы заявились 302 кандидата.

Согласно постановлению ЦИК, принятому на заседании 14 июля, видеокамеры на предстоящих выборах установят на избирательных участках и в территориальных избиркомах.

Как сообщает «Парламентская газета», систему видеонаблюдения впервые организуют в течение трёх дней, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. «Трёхдневного видеонаблюдения у нас в стране не было никогда. И ни у кого этого не было. Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы нам в рамках бюджетного финансирования и при участии регионов максимально сохранить тот стандарт, который нами разработан», — отметил он. Все 85 регионов оснастят камерами — их будет более 50 тысяч. Технические характеристики оборудования улучшены, что позволит проводить съёмку непрерывно, чтобы при возникновении вопросов был осуществлен доступ к той или иной временной части записи, пояснил Булаев. Чувствительность камер позволит видеть, что происходит в помещении в любое время суток. Видеоаппаратура будет установлена и в помещениях для хранения бюллетеней.

Доступом к порталу, где можно посмотреть трансляцию выборов с этих камер, наделены избиркомы по всей стране, сказал Булаев. Кандидат получит доступ в рамках того округа, в котором он баллотируется, политическая партия — по всей страны.

В связи с многодневными выборами в 2021 году Роскомнадзор будет отслеживать незаконную агитацию в Интернете не один день, а в течение трёх дней, начиная с 17 сентября, сказала начальник Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Татьяна Денискина 14 июля на круглом столе в Общественной палате.

В этом году изменился порядок работы по нарушениям избирательного законодательства, выявленным в Интернете. Раньше Роскомнадзор блокировал ресурсы с такими сведениями самостоятельно, теперь избиркомы разных уровней смогут инициировать блокировку, обратившись в ведомство. Доступ к сайту ограничат до тех пор, пока его владельцы не удалят незаконную информацию.