Есть ли выбор у предпенсионеров, или Какую работу ищут соискатели 55+ в регионах СЗФО

С начала этого года на hh.ru 12% соискателей 55 лет и старше, живущие в регионах СЗФО, разместили резюме и находятся в активном поиске работы. Последние исследования показывают, что рынок труда может быть достаточно неоднородным для таких соискателей. В связи с этим эксперты hh.ru провели анализ более 276 тысяч вакансий, более 980 тысяч резюме, открытых в регионах СЗФО, и выяснили, на какую работу и зарплату претендуют соискатели 55+ и что делать, чтобы найти работу ещё быстрее.

C начала года более 113 тысяч жителей Северо-Запада России старше 55 лет разместили или обновили свои резюме. Как правило, соискатели старшего возраста ищут работу в сфере продаж (10% от всех резюме в СЗФО от соискателей 55+). Здесь размещают резюме и ищут работу на места менеджеров по продажам, кассиров, продавцов. Популярна у соискателей 55+ и транспортная сфера, здесь претендуют на места водителей, экспедиторов, логистов и складских рабочих, снабженцев. Интересна возрастным соискателям производственная и сфера административного персонала. В данном случае люди претендуют на места инженеров, специалистов по контролю качества, технологов, энергетиков.

Средняя зарплата, на которую в большинстве своём претендуют соискатели 55+ в регионах СЗФО порядка 45 тысяч рублей. При этом зарплатные ожидания таких соискателей в целом совпадают с ожиданиями соискателей в возрасте от 18 о 35 лет Каждый второй соискатель в возрасте после 55 лет не откажется от гибкого или сменного графика работы. 16% готовы к удаленной работе, а ещё 3% - к вахтовому формату.

Примечательно, что в резюме соискателей 55+ среди наиболее часто указываемых фигурируют soft skills или надпрофессиональные (мягкие) навыки: работа в команде, ведение переговоров, управление персоналом и другие. В то время как молодые специалисты чаще всего указывают среди основных навыков hard skills, например, владение теми или иными программами и другие профессиональные знания, полученные в ходе обучения.

Большинство соискателей 55+ имеют опыт работы более 6 лет. При этом есть 3% соискателей старше 55 лет, которые решили освоить новые направления работы и получили новую профессию. Такие граждане указывают в своих резюме опыт работы от 1 года до 3 лет. Как правило, данные соискатели приходят за новыми знаниями и работой, например, в рабочую сферу комплектовщиками, или в сферу административного персонала, и здесь ищут работу диспетчерами или операторами call-центров. Есть возрастные соискатели, которые хотят работать в маркетинге, например, таргетологами.

«Ещё несколько лет назад в тексте объявлений о работе можно было встретить возрастные рамки: «Требуется секретарь, возраст — от 23 до 35 лет…». С 2013 года законодательно запрещено указывать в тексте вакансии ограничение по возрасту. Но некоторые работодатели и сегодня нередко добавляют подобные «неформальные» требования. Между тем соискателям 55+ всё равно нужна работа. Как же её получить? Наши карьерные консультанты дают несколько советов.

Во-первых, лучше всего откликаться на вакансии, где указано требование о наличии стажа более 6 лет (с учётом, что ваш рабочий стаж релевантен вакансии). Рассматривайте дистанционную работу - всё больше работодателей нанимают удаленных сотрудников, оптимизируя затраты на рабочие места. При этом исчезает одна из основных причин для отказа возрастным соискателям: «У нас молодой коллектив…». Рассматривайте вакансии компании, которые ищут консультантов или наставников, возможно, именно ваши опыт и знания ищет та или иная компания.

Всем соискателям вне зависимости от возраста важно и полезно развивать цифровые навыки. Это подтверждает недавнее исследование hh.ru, в рамках которого выяснилось, что для работодателей все большее значение приобретают у работников и соискателей не только развитые soft skills, но и digital skills. Также согласно совместному исследованию HeadHunter и НИУ ВШЭ, наблюдается ощутимый разрыв между потребностями работодателей и наличием развитых навыков у соискателей, параллельно этому число вакансий с упоминанием популярных soft и digital skills в вакансиях на hh.ru выросло в 1,5–2 раза», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.