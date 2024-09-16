Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябреОбъём поступающих в Мурманский торговый порт грузов продолжает сокращаться
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 15:30

«Есть люди, как маяки. Добрыми делами освещают путь другим»: волонтёры закончили ремонт Териберского маяка в Баренцевом море

Завершился второй сезон проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области по обновлению и сохранению маяков. 14 сентября добровольцы закончили покраску Териберского маяка, который находится на одноименном мысу в Баренцевом море. Работы по ремонту навигационного сооружения продлились два месяца пои поддержке компании «ФосАгро».

Проект «От родника до океана. Маяки» проводится при поддержке Северного флота ВМФ России. В 2023 году волонтёры помогли облагородить маяк в Кашкаранцах на берегу Белого моря, а в июле 2024 года взялись за Териберский маяк на берегу Баренцева моря. За два месяца работ волонтёры под руководством профессионалов обновили внешний облик здания, площадью 450 квадратных метров: демонтировали старую облицовку и восстановили кирпичную кладку, укрепили фасад армированной сеткой, оштукатурили, загрунтовали, покрасили и заменили окна.

«Териберскому маяку больше ста лет, он пережил и трудности советского периода, и Великую Отечественную войну. Конечно, то, что он находился в не лучшем состоянии, трогало людей. Этим летом больше ста человек потрудились на маяке и вложили свое время, свой труд, душу, чтобы его облагородить, и теперь маяк видно издалека. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принял участие в проекте: в подготовке, организации, в техническом сопровождении, всех наших волонтеров. Сегодня мы можем гордиться результатом – уже второй объект в рамках проекта «От Родника до океана. Маяки» выполнен», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Териберский маяк – один из самых известных в Мурманской области, он не ремонтировался почти 20 лет и давно нуждался в уходе. Работы по его обновлению осложнялись тем, что маяк находится в труднодоступном месте и попасть к нему можно по воде. Все лето добровольцы Единого волонтёрского центра вместе с сотрудниками Гидрографической службы Северного флота ВМФ России небольшими группами выезжали к маяку на катерах, чтобы помочь привести его в порядок.

В итоге в работах по восстановлению приняли участие больше ста волонтеров, среди которых представители более 20 компаний и общественных организаций. На ремонт навигационного сооружения ушло 22 тонны штукатурки и 300 килограммов краски, рассказали организаторы.

«За два месяца была осуществлена масштабная работа в рамках совместного проекта Единого волонтерского центра и Северного флота, она была осложнена тем, что место является труднодоступным, но все сложности мы преодолели. Волонтёрам помогали порядка 70 сотрудников Гидрографической службы Северного флота и это уже не первый наш успешный опыт работы – в прошлом году в рамках проекта «От родника до океана» был отремонтирован маяк в Кашкаранцах и мы надеемся на продолжение сотрудничества», – сказал начальник района гидрографической службы Северного флота, капитан второго ранга Александр Верх.

В качестве благодарности всем неравнодушным людям, принявшим участие в проекте, сотрудники Гидрографической службы разместили на маяке памятную табличку о проведенных работах, а организаторы выпустили серию памятных открыток с изображением обновленного маяка и фразой, отсылающей к бескорыстному труду волонтеров: «Есть люди, как маяки. Добрыми делами освещают путь другим».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Единый налоговый счёт поможет гражданину вовремя уплатить налоги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются, курс доллара США опускается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика