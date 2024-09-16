«Есть люди, как маяки. Добрыми делами освещают путь другим»: волонтёры закончили ремонт Териберского маяка в Баренцевом море

Завершился второй сезон проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области по обновлению и сохранению маяков. 14 сентября добровольцы закончили покраску Териберского маяка, который находится на одноименном мысу в Баренцевом море. Работы по ремонту навигационного сооружения продлились два месяца пои поддержке компании «ФосАгро».

Проект «От родника до океана. Маяки» проводится при поддержке Северного флота ВМФ России. В 2023 году волонтёры помогли облагородить маяк в Кашкаранцах на берегу Белого моря, а в июле 2024 года взялись за Териберский маяк на берегу Баренцева моря. За два месяца работ волонтёры под руководством профессионалов обновили внешний облик здания, площадью 450 квадратных метров: демонтировали старую облицовку и восстановили кирпичную кладку, укрепили фасад армированной сеткой, оштукатурили, загрунтовали, покрасили и заменили окна.

«Териберскому маяку больше ста лет, он пережил и трудности советского периода, и Великую Отечественную войну. Конечно, то, что он находился в не лучшем состоянии, трогало людей. Этим летом больше ста человек потрудились на маяке и вложили свое время, свой труд, душу, чтобы его облагородить, и теперь маяк видно издалека. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принял участие в проекте: в подготовке, организации, в техническом сопровождении, всех наших волонтеров. Сегодня мы можем гордиться результатом – уже второй объект в рамках проекта «От Родника до океана. Маяки» выполнен», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Териберский маяк – один из самых известных в Мурманской области, он не ремонтировался почти 20 лет и давно нуждался в уходе. Работы по его обновлению осложнялись тем, что маяк находится в труднодоступном месте и попасть к нему можно по воде. Все лето добровольцы Единого волонтёрского центра вместе с сотрудниками Гидрографической службы Северного флота ВМФ России небольшими группами выезжали к маяку на катерах, чтобы помочь привести его в порядок.

В итоге в работах по восстановлению приняли участие больше ста волонтеров, среди которых представители более 20 компаний и общественных организаций. На ремонт навигационного сооружения ушло 22 тонны штукатурки и 300 килограммов краски, рассказали организаторы.

«За два месяца была осуществлена масштабная работа в рамках совместного проекта Единого волонтерского центра и Северного флота, она была осложнена тем, что место является труднодоступным, но все сложности мы преодолели. Волонтёрам помогали порядка 70 сотрудников Гидрографической службы Северного флота и это уже не первый наш успешный опыт работы – в прошлом году в рамках проекта «От родника до океана» был отремонтирован маяк в Кашкаранцах и мы надеемся на продолжение сотрудничества», – сказал начальник района гидрографической службы Северного флота, капитан второго ранга Александр Верх.

В качестве благодарности всем неравнодушным людям, принявшим участие в проекте, сотрудники Гидрографической службы разместили на маяке памятную табличку о проведенных работах, а организаторы выпустили серию памятных открыток с изображением обновленного маяка и фразой, отсылающей к бескорыстному труду волонтеров: «Есть люди, как маяки. Добрыми делами освещают путь другим».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/