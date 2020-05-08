Есть надежда на рост цены на нефть, есть надежда на укрепление рубля

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в надежде на повышение спроса на фоне ослабления карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы с оптимизмом воспринимают новости о том, что все больше стран начали ослаблять ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Это даёт надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.

При этом аналитик «AxiCorp's» Стивен Иннес, которого цитирует «Рейтер», предупреждает, что даже если спрос начнёт стабилизироваться, запасы нефти в хранилищах продолжат накапливаться еще некоторое время.

Все больше стран по всему миру начинают открывать экономики и ослаблять карантинные ограничения. Так, в Германии магазины могут открываться без ограничений, но с соблюдением мер гигиены. Правительство Великобритании в воскресенье объявит об ослаблении карантинных мер, а первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в понедельник.

В Австралии, как сообщает агентство, правительство будет постепенно ослаблять ограничения в течение четырёх недель, поскольку заражение замедляется до минимума.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,9380 рубля. По отношению к последней сделке 7 мая доллар снизился на 16,20 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 17,89 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 14,89 копейки и составил 80,1111 рубля. Однако к официальному курсу евро подрос на 5 копеек.