Есть нарушения - прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка готовности образовательных учреждений округа к новому учебному году

Прокуратурой Ленинского административного округа с привлечением специалиста УНДиПР Главного управления МЧС России по Мурманской области проведены проверки исполнения федерального законодательства при подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в ряде образовательных учреждений места размещения огнетушителей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности, не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы и ограждения на крыше с составлением соответствующих протоколов испытания, огнетушители размещены с нарушением требований, отсутствуют ручные пожарные извещатели.

Также, в ходе проверки в одном образовательном учреждении установлено, что в нарушение требований ст. 12 федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» у входа в образовательное учреждение знак о запрете курения не размещён.

С целью устранения выявленных нарушений требований законодательства в адрес директоров восьми образовательных учреждений прокуратурой округа внесены представления об устранении выявленных нарушений. В отношении шести руководителей общеобразовательных учреждений возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которые находятся на рассмотрении в УНДиПР Главного управления МЧС России по Мурманской области.